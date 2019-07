Guia sobre reformas antecipadas na Função Pública

Em que situações podem os funcionários públicos integrados na Caixa Geral de Aposentações (CGA) pedir a reforma antecipada?

Há várias modalidades de antecipação da reforma na função pública, desde que os subscritores da CGA reúnam os requisitos de idade e de tempo de serviço exigidos. Em alguns casos, o valor da pensão é reduzido, enquanto noutros não tem qualquer taxa de redução. Neste momento, está em discussão pública uma proposta do Governo que alarga à função pública as regras que estão em vigor desde Janeiro de 2019 no regime geral da Segurança Social.

