Tiger Woods em dificuldades no arranque do British Open

O 148.º Open Championship começou quinta-feira, a jogar-se pela primeira vez em 68 anos na Irlanda do Norte, no Royal Portrush Golf Club. Multidões incríveis estavam já no palco da prova quando o golfista local Darren Clarke, campeão em 2011, bateu o primeiro shot do dia pelas 6h35. Quinze horas depois, no cair do pano da jornada, o norte-americano J.B. Holmes encerrava a sua prestação com um birdie e isolava-se no comando com uma primeira volta de 66 pancadas, 5 abaixo do Par 71.

O irlandês Shane Lowry, apoiado entusiasticamente pelo público local, é o seu mais próximo concorrente com 67, seguindo-se um grupo de nada menos do que 13 jogadores empatados no terceiro lugar com 68, entre eles os campeões de majors Brooks Koepka, Sergio Garcia e Webb Simpson.

O neo-zelandês Ryan Fox registou o primeiro back nine na história do Open em 29 pancadas, fazendo assim parte deste grupo, que conta ainda com os ingleses Tyrrel Hatton, Lee Westwood e Tommy Fleetwood, o espanhol Jon Rahm, o sueco Alex Noren, o sul-africano Dylan Fritelli, o norte-americano Tony Finau, o escocês Robert Macintyre e o tailandês Kiradech Aphirbarnrat.

Com dores nas costas e por isso limitado no swing, Tiger Woods fez 78 (+7), está nos 144.ºs, entre 156 participantes iniciais. Também o detentor do título, o italiano Francesco Molinari, começou mal, marcando 74. O norte-irlandês Rory McIlroy começou de forma desastrada, com um quádruplo bogey no primeiro buraco.

O cut está provisoriamente fixado em +1. Apenar 41 jogadores bateram o par do campo no primeiro dia.

