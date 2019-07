Sporting empata com o Club Brugge e continua sem vencer na pré-época

A exibição até foi razoável para início de época, mas ao quarto jogo o Sporting continua sem saber o que é vencer na pré-temporada 2019-20. Na Bélgica, frente ao Club Brugge, os “leões” tiveram apontamentos interessantes no ataque, mas as muitas ausências no sector defensivo acabaram por ser fazer notar. Bruno Fernandes, de grande penalidade, e Jovane Cabral, com um bom remate colocado, fizeram os golos da igualdade (2-2) em Bruges, contra o vice-campeão belga.

Após as derrotas contra o FC Rapperswil-Jona (1-2) e o Estoril (0-1), e o empate com o St. Gallen (2-2), no quarto ensaio do Sporting 2019-20 Marcel Keizer voltou a precisar de criatividade para formar o “onze”.

Com Valentin Rosler, Ristovski, Ivanildo Fernandes, Coates, Rafael Camacho, Acuña, Battaglia e Diaby, todos indisponíveis, e Cristián Borja ainda sem ritmo depois de regressar esta semana das férias após a Copa América, o técnico holandês teve que improvisar no sector defensivo.

Assim, Ilori jogou na direita da defesa, enquanto o jovem Abdu Conté ocupou o lado esquerdo, com Neto e Mathieu a formaram a dupla no centro. Na falta de rotina do quarteto acabou por estar o calcanhar de Aquiles do Sporting em Bruges.

Perante um vice-campeão belga que tinha vencido os sete jogos de preparação nesta pré-época, o Sporting até começou com ligeiro ascendente, mas ao fim de 16 minutos a defesa “leonina” comprometeu pela primeira vez: Conté foi negligente;Neto cortou para zona proibida e, após alguma confusão, a bola surgiu nos pés do nigeriano Okereke, que fez o primeiro golo.

Apesar de Vietto parecer um peixe fora de água no flanco esquerdo, o Sporting acabou por conseguir chegar ao empate por Bruno Fernandes, em cima do intervalo, na marcação de um penálti.

Com Jovane e Luiz Phellype nos lugares de Vietto e Bas Dost após o descanso, o Sporting entrou bem na segunda parte e colocou-se na frente: aos 53’, Jovane rematou com qualidade para o fundo da baliza. A vantagem, no entanto, durou pouco. Após o bom movimento ofensivo, Jovane recuou e, com ingenuidade, derrubou um belga na área “leonina”. Vanaken aproveitou e voltou a deixar tudo empatado (2-2).

Faltavam cerca de 30 minutos, mas quase de imediato Keizer fez uma mão cheia de substituições e o jogo perdeu interesse e foi-se arrastando, sempre com a mesma nota para o Sporting: razoável a atacar e muito débil a defender.