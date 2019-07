Bill Shankly, o treinador que tem uma estátua à porta de Anfield Road, em Liverpool, disse uma vez: “O futebol não é uma questão de vida ou de morte. É muito mais importante do que isso.” Há 50 anos, em 1969, dois países levaram esta frase ao extremo mais doentio. El Salvador e as Honduras estiveram em guerra, não por causa do futebol, mas aproveitando-se dele.

