Alaphilippe surpreende no contra-relógio individual em Pau

O francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) manteve nesta sexta-feira a camisola amarela após surpreender e vencer a 13.ª etapa da 106.ª edição da Volta a França em bicicleta.

No final do contra-relógio individual de 27,2 km, com início e fim em Pau, o ciclista, de 27 anos, surpreendeu os especialistas e percorreu a distância em menos 14 segundos do que o britânico Geraint Thomas (Team INEOS), o vencedor da prova no ano passado.

Entre os portugueses, Nelson Oliveira (Movistar) era um dos candidatos a terminar no top-10, mas acabou a prova no 11.º posto, com 1m03s de atraso para o francês.

José Gonçalves (Katusha) foi 116.º classificado, a 4m36s de Alaphilippe, enquanto Rui Costa (UAE Team Emirates) foi o 136.º mais rápido, a mais de 5 minutos do vencedor.