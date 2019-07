Fernando Tordo vai cantar no São Carlos com a Orquestra Sinfónica Portuguesa

Foi quase há um ano que surgiu a proposta: e se a Orquestra Sinfónica Portuguesa do Teatro de São Carlos fizesse também concertos com cantores da música popular? A ideia foi de Jorge Costa Pinto, maestro ligado ao jazz (foi um dos pioneiros do Hot Clube) e à música ligeira, mas também à música de câmara e à música sinfónica, que pensou logo num nome: Fernando Tordo. Após contactos e reuniões, a proposta foi aceite e o concerto está marcado para 16 de Novembro no Teatro Nacional de São Carlos, onde Tordo será acompanhado pela Orquestra Sinfónica.

“Houve a melhor receptividade da parte da Orquestra e da Opart, tivemos um conjunto de quatro, cinco reuniões”, explica Fernando Tordo ao PÚBLICO. Jorge Costa Pinto, por sua vez, recorda que esta sua ideia já é antiga: “Há uma quantidade de anos que ando a tentar fazer isto aqui em Portugal, uma vez que já o fiz noutros países (tenho até um disco gravado na África do Sul). Os cantores portugueses não actuam com orquestra sinfónica. Ora se os americanos fazem isso, tal como os ingleses, os franceses, os espanhóis, os brasileiros, por que razão nós não o fazemos? Porque é que uma orquestra sinfónica há-de só tocar Beethoven ou Mozart e nada mais?”

“Vamos fazer essa aventura”

O desafio foi aceite. “Felizmente tivemos essa compreensão, conseguindo que, sobretudo a [maestrina da OSP] Joana Carneiro, que é uma jovem, tivesse entendido que é normal isso acontecer. Vamos, pois, fazer essa aventura em Portugal e estou convencido de que vai ser uma coisa interessante.” Quanto ao repertório, ainda segundo o maestro, será “repertório clássico do Fernando e coisas novas que ele está a fazer, muito interessantes. E vamos apresentar uma ou duas coisas orquestrais, uma delas com um solista em piano, o filho dele, Filipe Manzano Tordo, muito prometedor pianista.” Este tocará, diz Fernando Tordo, uma peça do próprio maestro.

Costa Pinto conheceu Tordo em 1971, no Festival da Canção. “Eu dirigia a orquestra, no Tivoli, e o Fernando apareceu a cantar o Cavalo à solta [música de Tordo e letra de Ary dos Santos]. Fiquei surpreendido e entusiasmado com aquele talento. Depois tivemos vários contactos, ao longo do tempo, e eu sempre apreciei muito a capacidade que ele tem de melodista e com uma sensibilidade harmónica fora do comum. Por isso, quem mais seria indicado para esta aventura senão ele?”

“Abrir caminho para toda a gente”

Para Fernando Tordo, que gosta de trabalhar com orquestras, “é bom que esta abordagem da canção possa começar a ser feita com orquestra sinfónica”: “No meu caso, será com canções com letras do José Carlos Ary dos Santos ou da minha autoria, como o Adeus tristeza, e também com repertório novo. Porque a partir do disco Duetos foi como se virasse uma página e estou a fazer novas canções e posso adiantar alguns poetas que estou a musicar: António Botto, António Feijó, novamente o Ary dos Santos, Carlos de Oliveira, David Mourão-Ferreira, Pedro Homem de Mello e ainda Antero de Quental. São canções pensadas já para cantar com orquestra sinfónica.”

A “aventura”, como lhe chama Jorge Costa Pinto, começa com Fernando Tordo. Mas este diz que a ideia é ir mais além, permitindo que outros cantores possam dispor dos mesmos meios no futuro: “É um abrir caminho para toda a gente. Para que outros possam fazer o mesmo. Neste caso, não há patrocinadores. Mas o concerto é completamente apoiado pela Sociedade Portuguesa de Autores, que aposta neste caminho para poder, justamente, dar-lhe continuidade e torná-lo indispensável.”