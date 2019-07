A inovação é o nosso destino

Uma notícia surgida na semana passada no PÚBLICO (e citada depois pelo Jornal Económico), informava-nos de que um painel da Comissão Europeia — o European Innovation Scoreboard (EIS) — para avaliar os índices de inovação nos países da União Europeia, colocava as regiões do Norte e Centro de Portugal na posição de líderes da inovação na Europa do Sul, ultrapassando assim “concorrentes como Espanha, Itália ou República Checa”, dizia o PÚBLICO, através do qual também ficámos a saber que na avaliação do EIS abrangendo toda a Europa, Portugal detinha “a liderança dos países moderadamente inovadores” (PÚBLICO). O avaliador chegava a tal conclusão “depois de medir 27 parâmetros”.

