Vitorino ao vivo no auditório do PÚBLICO

O nome do festival, Sons da Terra, adapta-se-lhe perfeitamente. Vitorino tem, ao longo da sua já longa carreira musical, dado novos rumos aos cantos de raiz alentejana, compondo uma obra a que conferiu um toque pessoalíssimo. É ele uma das vozes do Festival Sons da Terra 2019, em Oeiras, que entre 19 e 21 de Julho decorre na Fábrica da Pólvora de Barcarena. Transformada, dizem os organizadores, num “espaço inédito e capaz de agregar a música, cantares, artes performativas, artesanato, trajes e gastronomia do país inteiro.”

No cartaz, além de Vitorino, estão dezenas de nomes: Ana Moura, Rão Kyao, Ana Laíns, Adiafa, Cramol, Daniel Cristo, João Frade, etc., além de projectos como os Almocreves de Amieira ou as Cantadeiras do Vale do Neiva. A direcção artística do festival é do guitarrista, compositor e produtor Diogo Clemente, que acompanha Vitorino no dia 18 de Julho ao Auditório do PÚBLICO, para, juntos, tocarem e falarem sobre os seus projectos musicais e este festival.​