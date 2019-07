Regulador da aviação civil paralisado por falta de electricidade

A Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) está paralisada devido a um problema que deixou as instalações do regulador da aeronáutica civil sem electricidade desde esta madrugada. A assessora de imprensa da instituição, Sílvia Santos, reconhece que houve uma falha no transformador de electricidade e que estão a tentar resolver o problema. “Já pedimos um gerador”, afirmou ao PÚBLICO, pouco antes das 10h.

À medida que foram chegando os trabalhadores da instituição liderada por Luís Silva Ribeiro tiveram que ficar à porta da autoridade, porque as portas de acesso aos dois edifícios são eléctricas. As próprias empregadas da limpeza, que começam a trabalhar ainda de madrugada, não conseguiram entrar. Entretanto, já se consegui abrir pelo menos uma porta, mas os funcionários não têm computadores para trabalhar. A administração informou-os de que até às 14h não haverá condições para trabalhar, autorizando-os a abandonar as instalações até essa altura.

Os alunos que iriam realizar os exames necessários para conseguirem a licença de piloto também ficaram à porta da ANAC, à espera de informações. O site da ANAC também se encontra indisponível.

Este mês tem sido particularmente atribulado para o regulador da aviação civil. Logo a 1 de Julho, o Ministério Público anunciou acusação a três responsáveis da ANAC no caso da aterragem de emergência na praia de S. João da Caparica, a 2 de Agosto de 2017, que causou dois mortos. O presidente da autoridade, Luís Silva Ribeiro,​ o director da Segurança Operacional e o chefe do Departamento de Licenciamento de Pessoal e de Formação foram acusados de um crime de atentado à segurança de transporte por ar, agravado pela morte de duas pessoas. Este crime é punido com pena de prisão entre um e oito anos, podendo, em alguns casos, o limite máximo chegar aos dez anos de cadeia. Isto porque, segundo o Ministério público, “violaram deveres de promoção da segurança na aviação, de fiscalização e de supervisão das escolas de aviação e ainda de controlo de revalidação dos certificados de instrutores”.