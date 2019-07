Um padre que passa o Verão aos comandos de uma mesa de mistura

Cresceu ao som de bandas como os Rolling Stones e U2, ao mesmo tempo que se fazia padre. Enquanto seminarista, chegou, aliás, a integrar uma banda chamada Quinto Império, por causa de Fernando Pessoa. Se forem ler o poema, está lá o inconformismo que explica por que é que o padre Guilherme Cardoso, das paróquias de Amorim e Laúndos, na Póvoa de Varzim, saltou para as páginas deste jornal. É ir vê-lo todas as sextas-feiras de Verão, no Monte de São Félix, 202 metros acima da linha do mar, a trabalhar como DJ no projecto “Ar de Rock”, à frente de uma mesa que mistura do hip hop à música deep house, sem desdenhar Justin Bieber, Anselmo Ralph nem mesmo Quim Barreiros.

