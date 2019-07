Infarmed autorizou compra de medicamento inovador para Matilde e outra criança

O Infarmed autorizou a compra do medicamento inovador para Matilde e uma outra criança em tratamento no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, que sofre igualmente de atrofia muscular espinhal tipo I, confirmou ao PÚBLICO a Autoridade Nacional do Medicamento.

A família da bebé Matilde conseguiu angariar mais do que os dois milhões de euros necessários para adquirir o fármaco, mas os custos vão ser, assim, suportados pelo Serviço Nacional de Saúde.

O pedido de utilização especial do medicamento foi efectuado pelo Hospital Santa Maria ao Infarmed, que rapidamente deu luz verde à sua aquisição.

A família de Matilde anunciou que ela teve alta do hospital esta quinta-feira.

O Zolgensma ainda só está aprovado nos Estados Unidos da América. Quando os medicamentos inovadores ainda não foram avaliados ou autorizados pela Agência Europeia do Medicamento, é necessário apresentar um pedido de autorização especial ou excepcional.