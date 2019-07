Um incêndio deflagrou numa encosta junto à Quinta da Lage, na Amadora, na tarde desta quinta-feira. Segundo a SIC Notícias, os moradores dizem que habitações podem estar em risco.

De acordo com a informação no site da Protecção Civil, as chamas estão a ser combatidas por 44 operacionais e 12 veículos. O alerta foi incêndio foi dado às 19h51.