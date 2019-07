Morreu o eurodeputado André Bradford: “Sempre pugnou pelos valores socialistas”

O eurodeputado do PS André Bradford morreu nesta quinta-feira, confirmou o PÚBLICO.

De Bruxelas, a delegação socialista no Parlamento Europeu, presidida por Carlos Zorrinho, já enviou uma nota às redacções a comunicar, “com pesar, o falecimento do deputado André Bradford" e a confirmar que “o deputado faleceu hoje no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada”.

“À família enlutada a delegação socialista portuguesa no Parlamento Europeu expressa sentidos pêsames e manifesta a mais profunda dor e solidariedade. Prestamos, neste momento, a mais honrada das homenagens ao homem, ao político e deputado europeu que sempre pugnou pelos valores socialistas quer a nível regional, nacional e internacional”, lê-se.

Foto LUSA/EDUARDO COSTA

No passado dia 8, o eurodeputado terá sofrido, recorda a agência Lusa, um episódio de síncope e paragem cardiorrespiratória durante a madrugada. ​​Estaria em coma induzido desde então.

Nesse dia, a representação do PS no Parlamento Europeu enviou um comunicado às redacções no qual explicava que tinha sido informada, naquela segunda-feira de manhã, de que André Bradford havia sido “internado no Hospital de Ponta Delgada, na sequência de um episódio de saúde ocorrido durante a madrugada”.

André Bradford, 48 anos, era natural de Ponta Delgada e licenciado em Comunicação Social. Em 2000, tornou-se assessor de imprensa da secretaria regional do Ambiente do Governo dos Açores, desempenhando depois funções de assessor político e de secretário regional.

Como deputado à Assembleia Legislativa Regional dos Açores, exercia funções de líder do grupo parlamentar do PS até ter sido indicado pela estrutura regional do partido para ocupar o quinto lugar da lista nacional do PS nas últimas eleições europeias.

Tinha tomado posse recentemente no Parlamento Europeu, numa sessão em Estrasburgo, e sido indicado para a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, para a Comissão das Pescas e para a delegação para as Relações com os Estados Unidos. Era ainda membro suplente da Comissão do Desenvolvimento Regional e da delegação para as Relações com o Canadá.