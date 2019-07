Jorge Gomes volta a encabeçar a lista do PS em Bragança

O ex-secretário de Estado da Administração Interna, e actual deputado do PS Jorge Gomes volta a ser o cabeça de lista do PS no círculo eleitoral de Bragança, lista que já encabeçou há quatro anos.

A escolha de Jorge Gomes pela direcção nacional do PS é esta quinta-feira à noite apresentada à reunião da comissão política da federação distrital socialista, que aprovará outros nomes dos candidatos à Assembleia da República por aquele círculo. Jorge Gomes é o presidente da Federação do PS de Bragança e também membro do Secretariado nacional do partido. Foi secretário de Estado da Administração Interna até à remodelação governamental que se seguiu aos incêndios de 2017.

São já conhecidos oficialmente conhecidos outros cabeças de lista do PS, que foram já sufragados pelas respectivas comissões políticas das federações distritais. Pedro Nuno Santos, ministro das Infra-estruturas e da Habitação, repete como número um pelo círculo eleitoral de Aveiro. Alexandra Leitão, secretária de Estado da Educação, encabeça a lista em Santarém. Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, é número um na Guarda. O presidente da Câmara de Leiria, Raul de Castro, encabeça a lista eleitoral no círculo daquele distrito.

As listas do PS serão aprovadas pela comissão política nacional na próxima terça-feira. Os cabeça de lista socialistas estão este ano pela primeira vez a ser apresentados nas reuniões das comissões políticas das federações que aprovam os nomes propostos por estes órgãos para os lugares das listas cuja indicação não cabe à direcção nacional.

No PS a regra instituída é, desde a liderança de Jorge Sampaio, que cabe ao líder do partido escolher o primeiro terço de candidatos. Os outros dois terços são escolhidos pelas respectivas federações.