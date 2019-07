Conselho de Estado debateu perspectivas económicas no novo contexto mundial

O Conselho de Estado analisou nesta quarta-feira a situação e as perspectivas económicas e financeiras decorrentes do novo contexto europeu e mundial, revelou uma nota da Presidência da República, após uma reunião que durou mais de três horas.

Segundo a nota do Palácio de Belém, o Conselho de Estado “debateu, ainda, os desafios que se colocam à Europa e ao mundo em termos sociais e políticos e o impacto em Portugal”. Como é habitual nada mais foi dito sobre o que se passou no encontro.

A reunião começou pelas 15h20, com as ausências do presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, e dos conselheiros Eduardo Lourenço, Luís Marques Mendes e António Damásio.

O presidente do PS e líder da bancada parlamentar socialista, Carlos César, que segundo fonte da Presidência da República tinha confirmado a sua presença na reunião, acabou por também não comparecer, por se deslocar aos Açores, devido à morte do eurodeputado socialista André Bradford.

Desde que assumiu funções, em Março de 2016, Marcelo Rebelo de Sousa aumentou a frequência das reuniões do Conselho de Estado e esta foi a décima terceira reunião que convocou neste espaço de três anos e quatro meses.