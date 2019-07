Adão Silva volta a encabeçar lista do PSD por Bragança e Leite Ramos por Vila Real

O vice-presidente da bancada do PSD Adão Silva vai voltar a ser cabeça de lista por Bragança, enquanto o deputado Luís Leite Ramos será novamente “número um” por Vila Real, confirmou nesta quinta-feira à Lusa fonte oficial social-democrata.

Já em Viana do Castelo e Portalegre, o partido apostará em novos rostos para encabeçarem as listas às legislativas de 6 de Outubro: respectivamente, no presidente da Câmara Municipal de Valença, Jorge Mendes, e no líder da distrital de Portalegre, António José Miranda.

Adão Silva, que já tinha sido cabeça de lista por Bragança em 2015, é deputado há várias legislaturas (desde a V, iniciada em 1987, com algumas interrupções até ao presente)​, foi secretário de Estado adjunto da Saúde no Governo de Durão Barroso e liderou a distrital de Bragança dos sociais-democratas.

Actualmente, o deputado de 61 anos desempenha funções como primeiro vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, liderado por Fernando Negrão.

Em 2015, o PSD elegeu dois dos três deputados por Bragança: Adão Silva e José Silvano, actual secretário-geral do partido.

Por Vila Real, o PSD voltará a apostar no engenheiro civil e professor universitário Luís Leite Ramos, 57 anos, deputado há duas legislaturas, e que presidiu à II Comissão de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos.

Neste círculo, pelo qual Leite Ramos já foi cabeça de lista em 2015, o PSD elegeu três dos cinco deputados: Pedro Pimentel e Manuela Tender, além do “número um”.

Já António José Miranda, 45 anos, é presidente da distrital de Portalegre do PSD desde Janeiro e vice-presidente da Câmara de Castelo de Vide.

Nas últimas três legislaturas, o cabeça de lista do PSD por este círculo – pelo qual o partido elegeu há quatro anos um dos dois deputados eleitos – tinha sido Cristóvão Crespo.

Por Viana do Castelo, o presidente do PSD, Rui Rio, escolheu Jorge Salgueiro Mendes, presidente da Câmara Municipal de Valença desde 2009 e licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa.

Em 2011 e 2015 o cabeça de lista do PSD por Viana do Castelo tinha sido Carlos Abreu Amorim e em 2009 José Eduardo Martins.

Nas últimas legislativas, a coligação Portugal à Frente elegeu quatro dos seis deputados eleitos por Viana do Castelo, três dos quais eram do PSD – além de Abreu Amorim, Luís Campos Ferreira (que deixou o parlamento na actual legislatura) e Emília Cerqueira.

Além da Madeira (que, tal como Açores, tem autonomia na escolha de deputados), falta conhecer a escolha de Rui Rio para cabeças de lista do PSD em quatro círculos eleitorais: Évora, Viseu e pelos dois círculos da emigração (Europa e Fora da Europa).

Dos 17 cabeças de lista já oficialmente conhecidos no PSD, 14 nunca ocuparam esta posição de “número um” e três são repetentes (Carlos Peixoto, Adão Silva e Luís Leite Ramos). Apenas cinco são actualmente deputados (Adão Silva, Carlos Peixoto, Cristóvão Norte, Margarida Balseiro Lopes e Luís Leite Ramos).

Por Lisboa, será cabeça de lista a vereadora da Câmara de Cascais Filipa Roseta; pelo Porto o presidente do Conselho Nacional de Juventude, Hugo Carvalho; por Leiria, a deputada e líder da JSD Margarida Balseiro Lopes; por Aveiro, a investigadora universitária Ana Miguel Santos (que tinha sido candidata a eurodeputada no 8.º lugar na lista do PSD); por Braga, o vogal da Comissão Política Nacional e vereador em Guimarães André Coelho Lima; e por Coimbra, a advogada Mónica Quintela, porta-voz para a Justiça do Conselho Estratégico Nacional.

Henrique Silvestre Ferreira, engenheiro agrónomo, vai ser o cabeça de lista do PSD por Beja; Cláudia André, geógrafa, professora e vogal da Comissão Política, por Castelo Branco; o vereador da Câmara de Setúbal Nuno Carvalho pelo seu distrito; e Isaura Morais, presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, por Santarém.

Os deputados Carlos Peixoto e Cristóvão Norte confirmaram esta semana à Lusa que encabeçarão as listas do PSD pelos círculos da Guarda e Faro, respectivamente.

Também os Açores já aprovaram o cabeça de lista pela Região Autónoma: o engenheiro electrotécnico Paulo Moniz, natural da ilha de São Miguel.