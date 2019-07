Depois do abandono, esta Casa da Foz abre as portas como dantes

Entre as imagens da casa pintada de branco e as do edifício em ruínas passaram-se dois anos. Em 2019, a Casa da Foz, no Porto, classificada como um edifício de Valor Patrimonial aquando da sua construção, em 1910, abre portas depois de uma reabilitação projectada pelo arquitecto Nuno Valentim, que recuperou "o desenho original do edifício, no interior e exterior". "Apesar do valor patrimonial e arquitectónico, o edifício estava num estado de degradação avançado e ao abandono, pelo que tinha perdido grande parte dos seus elementos mais representativos", lê-se no comunicado enviado ao P3. "Do ponto de vista construtivo, o edifício segue as soluções correntes da época: uma estrutura primária em alvenaria de granito, uma estrutura secundária em vigamento de madeira nos pisos e na estrutura da cobertura e paredes interiores em tabique."

O vídeo da Building Pictures mostra o início dos trabalhos de reconstrução da casa unifamiliar, que "recuperam a herança existente", "aliando o carácter ao conforto e ao bem-estar da arquitectura contemporânea". Depois, como se a demorada transformação tivesse, afinal, acontecido com um estalar de dedos, o vídeo mostra como agora a casa abre portas. No interior, recuperaram-se e, quando não foi possível, reproduziram-se os tectos estucados, os rodapés de madeira, as portas, os painéis de azulejos, a escadaria principal, os soalhos e os pavimentos em mosaico hidráulico. "O levantamento arquitectónico rigoroso, bem como o estudo de diagnóstico, foram fundamentais na sustentação de um plano de intervenção cirúrgico e ambicioso que procurou, para além da manutenção e reprodução dos elementos arquitectónicos que a caracterizavam, a sua adaptação aos tempos actuais." A casa tem agora um elevador, uma casa de banho adaptada para pessoas com mobilidade reduzida e uma ligação menos hierarquizada entre os espaços de serviço e o resto das divisões, por exemplo.