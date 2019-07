Grátis e ao ar livre: dez filmes para ver no Porto durante o mês de Agosto

O Cinema Fora do Sítio está de volta ao Porto: durante o mês de Agosto, são dez as sessões de cinema, com entrada livre, que vão acontecer em diferentes espaços públicos da cidade.

Integrado na programação de Verão do Porto, o ciclo de cinema, já na 20.ª edição, é organizado pela Fundação Inatel e pela Câmara do Porto acontece todas as sextas e sábados de Agosto, a partir das 22 horas.

O ciclo abre a 2 de Agosto, no Jardim das Sobreiras (Foz do Douro), com o filme da Disney Dumbo, realizado por Tim Burton. No sábado, 3 de Agosto, na Alameda das Fontainhas, é dia de assistir a Assim nasce uma estrela, um drama musical realizado pelo próprio protagonista, Bradley Cooper. A 9, nos Jardins do Palácio de Cristal, tempo para A grande viagem. O dia 10 inclui, por sua vez, a exibição de Juntos para sempre 2, no Largo da Estação de Campanhã.

Na semana seguinte, a 16, há outro filme de animação em cartaz: Como treinares o teu dragão 3, no Jardim de Sarah Afonso (Ramalde). O professor e o louco é a película que será exibida a 17, no Jardim de Liège. No Jardim de Arca D’Água, a 23, Detetive Pikachu. No dia seguinte, a 24, é tempo de assistir ao filme O Intruso, no Largo de Santo Ildefonso (Batalha). A 30, no Parque da Pasteleira (Lordelo do Ouro), há Capitão Sharky. X-Men: Fénix Negra encerra o ciclo de cinema, no dia 31, no Largo do Amor de Perdição (Cordoaria).

A Câmara do Porto assegura 400 lugares sentados em cada sessão, ocupados por ordem de chegada. As crianças vão ter um espaço próprio à frente da plateia, com puffs e almofadões. Haverá ainda pinturas faciais gratuitas e distribuição de gelados antes do início de cada sessão.