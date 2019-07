“Podemos? Não, não podemos”

Estou admiradíssimo com as ondas de choque que o artigo da historiadora Fátima Bonifácio, intitulado “Podemos? Não, não podemos”, provocou nas peregrinas consciências do PÚBLICO, para além das várias cartas dirigidas ao jornal a censurarem asperamente a senhora. Não li nem uma carta que viesse em sua “defesa”. A senhora disse em voz alta, para que se pudesse ouvir, o que muitos e muitos pensam em surdina. Não sejamos hipócritas. Esta é a realidade. Nem os putativos “seguidores” do pensamento de Fátima Bonifácio deixaram de pensar como pensam, nem os indignados e exaltados críticos da historiadora alcançaram o fastígio com as suas diatribes.

António Cândido Miguéis, Vila Real

A tripla vitória

Ursula vom der Leyen venceu e convenceu. Venceu ao obter a maioria absoluta para liderar a Comissão Europeia, sobrecarregada de novos partidos, um universo de tendências e projectos diferentes, muitos antagónicos entre si, um pequeno mundo eivado de contradições difíceis de ultrapassar. Venceu igualmente por ter feito um discurso consentâneo com o cargo que vai assumir, discurso claro, inteligente e conciliador. Venceu igualmente por ser a primeira mulher a ocupar um dos cargos mais importantes da Europa, quebrando um tabu já muito envelhecido e necessitado de mudança. A esquerda perdeu em toda a linha, basta observarmos por cá os comentários do BE e afins, não conseguindo esconder a sua fúria e desalento. Rui Tavares, dirigente do Livre, que conseguiu uns estratosféricos dois por cento nas últimas eleições europeias, manteve a sua habitual crónica com comentários depreciativos sobre a eleição de Úrsula, persistindo numa cruzada contra tudo o que venha da ala moderada do centro-direita. Para Rui Tavares não há diferenças de opinião, só existe a verdade absoluta, a dele, os outros estão sempre errados. Lamento, mas democracia é respeitar quem é diferente e sobretudo aceitar o veredicto final.

José Alberto Mesquita, Lisboa

A EMEL

O PÚBLICO noticiou, e bem, que a EMEL tem como preocupação criar de zonas de estacionamento o mais caras possível, para depois multar os munícipes. Quanto mais multas, melhor. Lugares de estacionamento é que não! Sou morador do bairro circundante ao Hospital da Cruz Vermelha. É um bairro onde não existem estacionamentos subterrâneos em cada prédio, pelo só a rua serve para estacionar. Veio a EMEL e transformou terrenos de terra batida em estacionamentos alcatroados, com canteiros e tudo. Encheu as ruas de riscos para delimitar zonas de estacionamento. Fez um trabalho do qual resultou que o número de lugares de estacionamento autorizado diminuiu.

Os moradores passaram a ter direito a estacionamento gratuito para um carro por família, sendo que o conceito de gratuito é um imposto de selo de 14 euros.

Temos da EMEL um tratamento de que a Policia Municipal já tinha abdicado de fazer.

Carlos Anjos, Lisboa