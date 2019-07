Trump ataca Ilhan Omar, multidão grita: “mandem-na de volta”

Num comício na Carolina do Norte, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou-se num ataque contra os “liberais que querem destruir a nação”, acusando-os de “não gostarem do nosso país”.

O momento marcante ocorreu quando, durante a chuva de críticas do Presidente, repetiu alegações, falsas, em relação à congressista democrata Ilhan Omar (a maioria relacionadas com um suposto minimizar, ou mesmo apoio, a terrorismo). Quando Trump menciona o nome da congressista do Minnesota, a multidão apupa, e a dada altura grita: “Mandem-na de volta! Mandem-na de volta!”

Trump atacou esta semana um grupo de congressistas democratas, entre elas Omar, com o argumento de “voltem e vão ajudar a consertar os locais completamente disfuncionais e infestados de crime dos quais vieram”. Omar é a única das quatro que não nasceu nos EUA, chegou ao país como refugiada da Somália em criança e tem a cidadania desde a adolescência.

O Presidente foi acusado de racismo e um congressista democrata, Al Green, do Texas, apresentou uma proposta para um processo de destituição ao Presidente. Como esperado, a proposta foi, no entanto, chumabada pela maioria dos congressistas.

A congressista respondeu no Twitter com um poema da activista americana Maya Angelou.