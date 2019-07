Navio norte-americano abate drone do Irão no estreito de Ormuz

Donald Trump anunciou esta quinta-feira que um navio da marinha norte-americana abateu um avião não-tripulado (drone) iraniano no estreito de Ormuz.

Segundo o The Guardian, o Presidente dos Estado Unidos da América afirmou que o navio de guerra USS Boxer tomou “medidas defensivas” depois do drone se aproximar demasiado e de ter ignorado múltiplos avisos para se afastar. O aparelho terá estado a 1000 jardas (cerca de 914 metros) do navio norte-americano. Trump afirmou que a proximidade do drone iraniano pôs em causa a segurança do navio e da sua tripulação.

O Presidente norte-americano pede a outros países que condenem este tipo de acções por parte do Irão. “Esta é apenas a mais recente de muitas acções provocantes e hostis do Irão contra navios que operam em águas internacionais. Os Estados Unidos reservam o direito de defender os nosso trabalhadores, instalações e interesses, e apelamos a todas as nações que condenem as tentativas do Irão de corromper a liberdade de navegação e o comércio global”, referiu Donald Trump.

Foto O USS Boxer REUTERS

Em comunicado, o Pentágono afirma que o USS Boxer, um navio de assalto anfíbio tomou “uma acção defensiva" contra um drone, mas não menciona se a aeronave era ou não iraniana. O incidente terá acontecido por voltas das 10h da manhã (hora local) desta quinta-feira em águas internacionais enquanto o navio se preparava para fazer a transição para o Golfo Pérsico. O USS Boxer está entre vários navios posicionados naquela área, incluindo o USS Abraham Lincoln, ​um porta-aviões que opera na região do Mar Arábico há já várias semanas.

O incidente desta quinta-feira parece ter contribuído para a tensão crescente na região do Golfo entre os dois países. Em Junho, a Guarda Revolucionária do Irão anunciou ter abatido um avião não-tripulado norte-americano, em violação do espaço aéreo no sul do país, no estreito de Ormuz. O ataque foi confirmado pelo exército norte-americano, depois de ter sido, num primeiro momento, negado.

Os desentendimentos entre os Estados Unidos e o Irão pioraram desde que o Presidente norte-americano, Donald Trump, retirou, há um ano, o país do acordo nuclear internacional de 2015, assinado entre os 5+1 (os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança – Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China – mais a Alemanha) e o Irão, restaurando sanções devastadoras para a economia iraniana.