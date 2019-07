Câmara dos Representantes “mata” proposta de impeachment contra Trump

O resultado registado esta quarta-feira na Câmara dos Representantes foi o esperado: pela terceira vez nos últimos dois anos, uma iniciativa apresentada pelo congressista democrata Al Green, do Texas, com vista à abertura de um processo de destituição do Presidente Donald Trump, foi chumbada.

A votação reuniu 95 votos a favor e 332 votos contra, naquela que foi a primeira acção do género desde que os democratas conquistaram a maioria na Câmara dos Representantes. Dos 235 congressistas democratas, 137 votaram contra a proposta. Nas anteriores votações, em Dezembro de 2017 e Janeiro de 2018, os republicanos ainda detinham a maioria dos assentos.

A proposta de abertura de um processo de destituição do presidente norte-americano surgiu depois de, na terça-feira, a Câmara dos Representantes ter condenado os “comentários racistas” de Donald Trump numa série de tweets publicados no domingo, onde dizia que as mulheres congressistas progressistas que o criticam deveriam voltar para os “sítios destruídos e infestados de crime de onde vieram”. Nessa votação, e ao contrário do que sucedeu esta noite, a união dos democratas foi total.

Já esta quarta-feira, 85 congressistas do Partido Democrata e um ex-republicano comprometeram-se a apoiar a abertura de um processo de impeachment contra Trump — não existindo, porém, consenso quanto ao momento ideal para o fazer. Nesse grupo estão as quatro congressistas que o Presidente Trump desafiou a “voltar para onde vieram": Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar e Ayanna Pressley.

A votação desta quarta-feira serviu, novamente, para demonstrar que no seio do Partido Democrata existe uma divisão de fundo. De um lado está a ala mais progressista que pretende afastar Trump da Casa Branca o mais rapidamente possível. Do outro estão os democratas mais moderados, que pretendem relegar para segundo plano as intenções de impeachment.