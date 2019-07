Ataque em estúdio de animação no Japão faz 12 mortos

Pelo menos 12 pessoas morreram depois de um ataque incendiário num estúdio de animação em Quioto, no Japão, quando um homem entrou no edifício e pulverizou um líquido ainda não identificado e lhe pegou fogo, noticia a BBC. Há ainda dezenas de feridos e cerca de 30 pessoas desaparecidas.

O incêndio aconteceu num edifício de três andares por volta das 10h30 locais (2h30 em Portugal). Também foram encontradas facas no local do crime. As operações de resgate continuam em curso.

O suspeito foi detido e levado para o hospital devido a ferimentos – o que ainda não permitiu que a polícia o interrogasse e tentasse perceber quais as motivações por trás do ataque​. Não se sabe qual a sua relação com o edifício em causa, onde está localizado o estúdio de animação Kyoto Animation Co. Segundo a emissora pública japonesa NHK, o homem tem cerca de 41 anos e gritou “morram todos” enquanto derramava um líquido inflamável pelo edifício.