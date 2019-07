Payva D’Ouro evoca a relação de Castelo de Paiva com os rios da região

As ruas, varandas, fachadas e janelas da praça central de Castelo de Paiva vão ser o palco do espectáculo Payva D’Ouro, parte da agenda da segunda Bienal da Cultura do município. O evento “teatral e multidisciplinar” leva esta sexta-feira ao Largo do Conde, às 22 horas, a celebração das “tradições, terras e gentes” e das suas ligações aos rios da região.

O espectáculo conta com a direcção do paivense António Capelo e é uma criação do Teatro do Bolhão com a comunidade de Castelo de Paiva. Depois dos quase 300 participantes, entre actores e figurantes, que participaram no Todos a Payva, na primeira Bienal da Cultura, em 2017, Payva D’Ouro vai contar com cerca de 500 intervenientes: profissionais do Teatro do Bolhão, alunos da ACE Escola de Artes e membros da comunidade de Castelo de Paiva - indivíduos, associações e outros grupos da terra, com destaque para a orquestra e o coro da Academia de Música.

As “tradições seculares da região de Paiva” influenciadas pela proximidade aos rios como o Paiva, o Tâmega ou o Arda, além do Douro, foram o motivo para a “evocação das relações que as populações tinham com os rios”, explica António Capelo por telefone ao PÚBLICO. O conjunto multidisciplinar de “artistas de circo, actores, comunidade local e músicos” vai trabalhar à volta de “uma série de núcleos” que tinham relações com a água.

Vão ser lembrados “pescadores, lavadeiras, militares e mineiros” num espectáculo que evoca memórias anteriores ao “boom do turismo” e à “criação da barragem”, uma altura em que havia três cais no concelho para o transporte de hortícolas, vinhos e outros produtos para o Porto. Em Payva D’Ouro, o cais do rio, “onde tudo chega e tudo parte”, vai ser o terreiro da igreja, centro da maior parte da acção dramática, “onde a vida se anima e a memória se ergue à altura da vela que evocará, em imagens, o tempo que já foi de outros, dos outros que foram a família e continuam a ser a comunidade.”

A representação teatral vai ser feita com base nas memórias das próprias gentes da terra sobre esses tempos, sobretudo nas da infância de António Capelo, nascido junto ao Douro: “Há coisas de que me lembro e que se calhar nunca aconteceram porque eu efabulei na minha cabeça, mas não deixam de ser memórias que eu tenho a partir dos meus próprios sentidos, do que vi, saboreei e senti”.

Lavar o passado com as águas dos rios

Castelo de Paiva tem sido palco de tragédias que ainda assombram o nome do município. Para António Capelo, momentos como o espectáculo são a oportunidade de dar voz ao município: “Castelo de Paiva não são só desgraças.” O director artístico da ACE – Academia Contemporânea de Espectáculo/ Teatro do Bolhão é muito activo na promoção da região que o viu nascer, uma dedicação que levou a Câmara Municipal de Castelo de Paiva a distinguir o actor, encenador e professor de teatro com a Medalha de Mérito Municipal – Grau Ouro, na abertura da segunda Bienal da Cultura, no domingo, 14 de Julho.

O espectáculo é mais um dos esforços para mostrar que a região tem muito mais para oferecer. António Capelo afirma muitas vezes que o povo paivense “é um povo que vive anonimamente e sofre publicamente”, mas acrescenta que há uma outra face que merece ser valorizada: “consegue divertir-se e partilhar essa diversão. É um povo muito hospitaleiro”.

A prova está na forte participação de associações e pessoas da região: além da entrada dos quase 200 artistas da orquestra e do coro da Academia de Música, o Payva D’Ouro tem a fanfarra dos bombeiros, “membros de ranchos folclóricos”, actores de uma companhia de teatro amador, associações desportivas, ex-mineiros e até ex-militares para homenagear as vítimas paivenses na Guerra Colonial. Uma “panaceia” de pessoas a que “qualquer um pode vir desaguar”.

Texto editado por Ana Fernandes