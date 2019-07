Incêndio em edifício no Porto reacende e atinge prédio contíguo

O incêndio que destruiu esta quarta-feira um edifício em remodelação no Centro Histórico do Porto reacendeu nesta quinta-feira de madrugada e propagou-se a um prédio contíguo, que ficou parcialmente destruído.

Carlos Marques, comandante do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto, explicou ao PÚBLICO que, apesar de estar aparentemente apagado, o fogo poderá ter reacendido devido “à estrutura das paredes, que são de madeira”, tendo existindo “uma passagem para o outro lado”, ou seja, para o prédio vizinho, que estava devoluto. Este reacendimento não causou vítimas.

O alerta para o fogo foi dado às 05h44, estando esta manhã, pelas 11h, a ser combatido por 24 bombeiros dos Sapadores do Porto, apoiados por sete viaturas.

A Polícia Judiciária esteve esta quarta-feira no local e concluiu que, no, edifício que viria a ser um hostel, as chamas do primeiro incêndio começaram devido a “um problema eléctrico”, não havendo vestígios de “situação dolosa”.