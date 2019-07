Real Edifício de Mafra de portas abertas para celebrar Património Mundial

Palácio, Basílica, Convento, Jardim do Cerco e Tapada. Todo o conjunto monumental foi distinguido pela UNESCO com a entrada para a lista do Património Mundial, ao mesmo tempo que outra obra-prima portuguesa, o Bom Jesus de Braga.

Por Mafra, a celebração faz-se este sábado, dia 20, de manhã à noite, com um programa de festas que inclui visitas gratuitas. “Real Edifício de Mafra de portas abertas” é o mote da iniciativa, que inclui percursos pedestres, recriações históricas e animações musicais das 10h às 18h.

Foto Daniel Rocha

O programa inclui ainda um destaque especial: “A sacristia da Real Basílica de Mafra estará aberta a visitas, encontrando-se excepcionalmente expostas algumas peças históricas da Irmandade” - no caso, entre as 15h30 e as 17h.

O dia pode também ser passado em passeios pela Tapada Nacional de Mafra (10h-17h), com possibilidade de aceder a transporte gratuito a partir do Jardim do Cerco.

À noite, o Terreiro D. João V recebe, a partir das 22h, um concerto da Banda Sinfónica do Exército com projecção multimédia na fachada do Palácio.