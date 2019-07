A reconstrução da Catedral de Notre-Dame em imagens

As imagens de Notre-Dame em chamas correram o mundo. Mais do que um edifício, em apenas algumas horas perderam-se mais de 850 anos de História.

O incêndio deflagrou na tarde de 15 de Abril e devastou grande parte da catedral, mas a estrutura e as duas torres principais estão a salvo — ainda que o pináculo da catedral tenha desabado.

A origem acidental do incêndio, um curto-circuito, continua a ser a tese privilegiada — os resíduos calcinados deverão ser analisados ao pormenor para confirmar a origem do fogo. Apesar de ter sido evocada, a hipótese de acção criminosa parece de momento afastada.

Os trabalhos para a cobertura e protecção da Notre-Dame de Paris começaram no final de Abril pelo interior do monumento. A degradação provocada no edifício pela grande quantidade de água utilizada pelos bombeiros e a conservação das obras de arte que se encontram no seu interior constituiram a principal prioridade para as equipas envolvidas na recuperação da catedral.

O Presidente francês Emmanuel Macron fixou um prazo de cinco anos para concluir a reconstrução da catedral.