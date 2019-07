“O PS quer gastar no Estado, nós queremos sobretudo reduzir impostos”

É um dos autores do programa do PSD para a área económica e as finanças públicas. Joaquim Miranda Sarmento, professor universitário, defende que uma das principais diferenças entre o PS e o PSD está na forma como ambos os partidos pretendem usar o “dividendo” do crescimento económico. Para o PSD, privilegiar o controlo da despesa corrente primária, por forma a criar margem para a redução da carga fiscal, é a receita escolhida para os próximos quatro anos.

Continuar a ler