Perin, o guarda-redes que vem mas não já para o Benfica

Mattia Perin não vai ser jogador do Benfica para já. O guarda-redes italiano que chegou nesta quarta-feira a Lisboa para assinar um contrato com os campeões nacionais viu a sua transferência da Juventus para a Luz ficar em suspenso devido a problemas físicos detectados nos habituais exames médicos realizados já em Lisboa.

Num comunicado publicado nesta quinta-feira, os “encarnados” explicam o que motivou o impasse na vinda daquele que deverá ser o novo dono da baliza do Benfica.

“O Sport Lisboa e Benfica informa que na sequência da realização dos exames médicos, hoje efectuados, se conclui que o guarda-redes Mattia Perin tem um processo de recuperação superior ao inicialmente previsto, sendo de cerca de 4 meses.

Nesse sentido, houve acordo entre os clubes e os representantes do jogador para que a recuperação de Mattia Perin seja feita na Juventus e, concluída essa fase, se concretize a transferência do jogador, tal como está acordado por todas as partes.”

Um contratempo que os “encarnados” sabiam que poderiam enfrentar. Isto porque o Benfica tinha a informação de que o futebolista de 26 anos havia sido operado ao ombro direito em Abril e que nunca estaria completamente recuperado a tempo do arranque da temporada, que ocorre já no primeiro fim-de-semana de Agosto, com a disputa da Supertaça Cândido de Oliveira frente ao Sporting. O próprio Perin, à partida de Itália, confirmou à comunicação social italiana que não estava apto a jogar de imediato. “Parto com entusiasmo e, para já, conto recuperar totalmente da lesão. A meio de Setembro ou início de Outubro já estarei de volta”, disse.