João Sousa avança para os quartos-de-final do torneio de Bastad

João Sousa continua 100% vitorioso no regresso à terra batida. No torneio ATP 250 em Bastad, na Suécia, o tenista português venceu Elias Ymer (n.º 116 da classificação mundial), que disputava o torneio em casa, por 2-1, pelos parciais 4-6, 6-4 e 6-2. Sousa, que está na posição 56 do ranking ATP, avança para os quartos-de-final da competição.

Numa partida que demorou duas horas e quinze minutos, Sousa ainda perdeu o primeiro set mesmo após ter vencido um ponto de break ao sexto jogo. Nos sets seguintes, o português e oitavo cabeça-de-série do torneio sueco confirmou o seu favoritismo.

Para a próxima ronda, o vimaranense, que continua embalado após uma participação histórica em Wimbledon, vai disputar a presença nas meias-finais frente ao argentino Federico Delbonis, 70.º do circuito, que eliminou o uruguaio Pablo Cuevas, "carrasco” do português na final do torneio sueco em 2014 — e finalista do Estoril Open 2019.

Este vai ser o sexto encontro com Delbonis, a quem Sousa já venceu três vezes.