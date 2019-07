Felipa Garnel substitui Bruno Santos na direcção de programas da TVI

Felipa Garnel é a nova directora de programas da TVI, substituindo assim Bruno Santos no cargo onde estava há sete anos, 13 dos quais com o canal na liderança de audiências. A ofensiva iniciada pela SIC em 2018 começou a ter efeitos em Março deste ano, quando pela primeira vez o canal de Carnaxide ultrapassou a TVI na liderança das audiências mensais. O anúncio da nova equipa de direcção da TVI foi anunciado ao fim da tarde desta quinta-feira em comunicado.

A mudança dita a saída de Bruno Santos da TVI e, indica a mesma nota, o “fim da sua relação com o Grupo Media Capital”. Felipa Garnel foi locutora na RTP e RTP2 e apresentadora na SIC e na RTP. Exerceu ainda as funções de directora das revistas Caras e Lux, esta última detida pelo grupo proprietário da TVI, onde também também trabalhou como apresentadora. “Gosto de desafios e aceitei desde a primeira hora a proposta de fazer parte de uma equipa coesa, empenhada em reconquistar a preferência dos portugueses. Acredito no valor de cada pessoa que trabalha na TVI e estou certa de, unidos, conseguiremos inovar e surpreender”, diz Garnel na nota enviada pela TVI às redacções.

Foto DR

Além das mexidas na direcção de programas, o administrador Luís Cunha Velho passa agora a ficar com o pelouro da Gestão de Antena.

O novo CEO da Media Capital, Luís Cabral, agradece “todo o empenho e trabalho desenvolvido” a Bruno Santos e elogia Felipa Garnel na sua “combatividade, modernidade e capacidade de liderança num ciclo que agora se inicia”.