Yamandu Costa ao vivo no auditório do PÚBLICO

É um virtuoso instrumentista, exímio no violão de sete cordas, e quem já o viu tocar não perde uma oportunidade de voltar a ouvi-lo. O brasileiro Yamandu Costa, nascido em 24 de Janeiro de 1980 em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, tem já uma invejável carreira internacional, tendo actuado em Portugal por diversas vezes. Agora está de volta para o concerto de encerramento do Festival Internacional de Música de Espinho (FIME), onde tocará com a Orquestra Clássica de Espinho, ao ar livre, na noite de 20 de Julho.

No programa, além de temas como Bachbaridade, Decarisimo e Mariana, terá estreia ibérica o Concerto de Fronteira, apresentado pelo FIME como uma “obra apaixonante que evoca as trocas entre o Brasil, o Paraguai, a Argentina e o Uruguai.” Mas não fica por aí: em Outubro, Yamandu voltará, dessa vez com o também gaúcho Renato Borghetti, para estrearem em palco o disco que acabam de lançar em parceria, Borghetti Yamandu.