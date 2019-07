Quem pode candidatar-se agora ao ensino superior?

As vagas agora abertas no ensino superior destinam-se aos estudantes que terminam o ensino secundário e realizaram os exames nacionais do ensino secundário neste ano. Para o concurso nacional de acesso estão disponíveis 50.860. Acrescem a estas mais 708, para os chamados concursos locais (cursos de artes, por exemplo, que exigem pré-requisitos). Ou seja, estão em jogo 51.568 lugares. Cada candidato concorre com uma nota de ingresso que permite a sua seriação face aos colegas e que tem em conta a nota final do secundário e uma percentagem, definida por cada curso, da nota dos exames nacionais de uma ou duas disciplinas específicas.

Continuar a ler