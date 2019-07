Na universidade, a antiguidade é um posto?

É difícil consultar um dos muitos rankings internacionais de universidades e não se ficar envergonhado com o lugar que Portugal ocupa. Houve progressos, claro, mas estão longe do necessário. Uma das causas do atraso das nossas universidades está identificada: a endogamia. Tira-se o curso numa universidade e fica-se por lá. No meu tempo, depois da licenciatura, era-se contratado como assistente estagiário; a seguir fazia-se o mestrado e passava-se a assistente, depois o doutoramento e ficava-se professor. Sempre tudo no mesmo sítio.

Continuar a ler