Alerta de vento forte em Lisboa e Leiria e risco de incêndio a aumentar em todo o país

Os distritos de Leiria e de Lisboa estarão nesta quarta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de ventos fortes e mais de meia centena de concelhos de 11 distritos de Portugal continental apresentam um risco muito elevado de incêndio. Portugal continental e os arquipélagos da Madeira e dos Açores apresentam um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV) nesta quarta-feira, alerta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou em risco muito elevado de incêndio mais de 50 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Portalegre, Santarém, Castelo Branco, Leiria, Coimbra, Guarda, Vila Real, Viseu e Bragança. Há também vários concelhos dos 18 distritos do continente em risco elevado de incêndio.

De acordo com o instituto, o risco de incêndio vai aumentar progressivamente até sábado, dia em que a quase totalidade do território continental apresentará um risco elevado, muito elevado ou máximo.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, sendo o elevado o terceiro nível mais grave. Os cálculos para este risco são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O tempo nesta quarta-feira

Lisboa e Leiria estarão sob aviso amarelo entre as 12h e as 21h desta quarta-feira devido à previsão de vento forte com rajadas até 75 quilómetros por hora, em especial na faixa costeira e nas serras. O aviso amarelo é o segundo menos grave e é emitido quando as condições meteorológicas representam um “risco para determinadas actividades”.

O IPMA prevê para esta quarta-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até meio da manhã, em especial no litoral oeste e no Alentejo, e com possibilidade de chuva fraca ou chuvisco, podendo essa nebulosidade persistir ao longo do dia na faixa costeira da região Centro.

Durante a tarde, prevê-se um aumento temporário de nebulosidade nas regiões do interior Norte e Centro, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado de noroeste, soprando moderado a forte no litoral oeste e barlavento algarvio, com rajadas até 75 quilómetros por hora a sul do Cabo Mondego, em especial a partir da tarde. Nas terras altas, o vento será moderado do quadrante norte, soprando por vezes forte, com rajadas até 75 quilómetros por hora, em especial a partir da tarde.

Está também prevista neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais. As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 14 graus celsius (em Portalegre) e os 18 (em Faro) e as máximas entre os 23 (em Aveiro e Leiria) e os 35 (em Castelo Branco).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Raios UV

Para as regiões com risco muito elevado e elevado de exposição UV, o IPMA recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao sol.

O índice ultravioleta varia entre 1 e 2, em que o risco de exposição à radiação UV é baixo, 3 a 5 (moderado), 6 a 7 (elevado), 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo). O cálculo é feito com base nos valores observados às 13h em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.