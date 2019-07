Circulação ferroviária condicionada em Ovar no sentido Norte-Sul devido a descarrilamento

A circulação ferroviária na Linha do Norte foi esta quarta-feira interrompida entre Ovar e Esmoriz, no sentido Norte-Sul, devido ao descarrilamento de um comboio de transportes de mercadorias, revelou a CP - Comboios de Portugal.

A mesma fonte oficial indicou que “não há feridos nem estragos” no edificado circundante e informou que os técnicos estão no local a avaliar as causas do acidente, pelo que ainda não há hora estimada para normalização do tráfego.

O descarrilamento deu-se por volta das 15h30 e afectou um comboio que circulava a partir do Norte “em direcção ao Entroncamento”.

Por volta das 17h, mantinha-se em circulação apenas a linha do sentido Sul-Norte, embora “já com alguns atrasos” devido à interrupção inicial e à menor velocidade na passagem pela zona do acidente.