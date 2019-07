PSD questiona Governo sobre promessa de enterrar cabos de telecomunicações

O PSD questionou nesta quarta-feira o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, sobre o objectivo do Governo de enterrar até final do ano 1000 quilómetros de cabos de telecomunicações da rede SIRESP nos concelhos “com elevado grau de perigosidade de ocorrência de calamidades. E quer saber se é verdadeira a notícia avançada pelo PÚBLICO de acordo com a qual, até ao momento, apenas 10% desse objectivo foi cumprido.

“Neste momento, segundo declarações proferidas pelo responsável máximo da Altice, o que há ‘são cerca de 100 km de cabos passados em CTR [canal técnico rodoviário], mas que nem sequer estão ao serviço, uma vez que a Altice Portugal não consegue estabelecer ligações à sua própria rede’”, lê-se no texto da pergunta feita pelos deputados do PSD.

Os sociais-democratas citam ainda o responsável da Altice que afirmou que ‘”foram oportunamente reportados os atrasos e dificuldades” à tutela ministerial respectiva e que os objectivos do Governo “em aumentar a resiliência das redes de comunicações” nos concelhos com elevado risco de incêndio “estão postos em causa, apenas por razões imputáveis ao Ministério do Planeamento e Infra-estruturas, através da Infraestruturas de Portugal’”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Isto significa que não está cumprido nem o enterramento dos 265 km de cabos anunciado em Dezembro de 2017 numa cerimónia em Pedrógão Grande, poucos meses depois dos terríveis incêndios no centro do país, e muito menos dos 600 km referidos pelo primeiro-ministro, António Costa, em Maio, num debate quinzenal na Assembleia da República”, acrescenta o texto.

Por isso, os deputados do PSD querem que o Governo confirme se “a situação que foi veiculada nos meios de comunicação social (PÚBLICO, 13 de Julho) quanto aos cabos de telecomunicações da rede SIRESP enterrados nas zonas dos incêndios não chegarem a 10% do compromisso assumido por vários membros do executivo” é verdadeira.

O PSD lembra ainda que já questionou “por diversas vezes” o Governo sobre esta realidade, “tanto o ministro da Administração Interna, como o secretário de Estado da Protecção Civil”, quer “na comissão parlamentar quer no plenário, e tal situação foi de imediato negada pelo ministro Eduardo Cabrita, designadamente em resposta ao deputado Duarte Marques, no decurso de audição ministerial na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias”.