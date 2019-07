PSD defende que houve “indícios de gestão danosa” na CGD

O PSD assumiu um tom duro nas conclusões da II comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD): houve “indícios de gestão danosa”, o período das “operações ruinosas” está concentrado nos anos da administração liderada por Carlos Santos Ferreira, e Vítor Constâncio, então governador do Banco de Portugal, “excluiu-se do seu papel de supervisor, enquanto se entretinha em jogadas pelo controlo dos bancos privados”.

Na apresentação das propostas de alteração ao relatório, esta manhã no Parlamento, Duarte Pacheco, coordenador do PSD na comissão de inquérito, defendeu que “dizer que a gestão não foi sã e prudente é muito pouco”. “Há indícios claros de gestão danosa e não há que ter medo das palavras”, afirmou, em resposta aos jornalistas que o questionavam se as propostas de alteração apresentadas pelos sociais-democratas arriscavam a pôr em causa a aprovação do relatório por unanimidade.

O PSD considerou que o relatório do centrista João Almeida veio confirmar de “forma factual” as “suspeitas” que já tinha. Além de identificar o período de Santos Ferreira como o mais crítico para o banco, Duarte Pacheco atirou ao então governador Vítor Constâncio. “Falhou grosseiramente por omissão mas também por acção”, disse, considerando ainda que o Governo da altura, liderado pelo PS, “substituiu a administração anterior por outra de confiança política directa, interferiu directamente em operações concretas e atribuiu bónus milionários a estes administradores”.

Questionado sobre se o PSD reconhece admitir incluir nomes de outros administradores – o PS propõe Celeste Cardona, por exemplo – como responsáveis neste processo, Duarte Pacheco não rejeitou a hipótese.

“Incluir nomes de outros administradores não nos repugna, mas há provas concretas que alguns foram cúmplices desse processo outro foram agentes desse processo. Temos de separar o trigo do joio”, disse, repetindo que “a grande concentração de casos ruinosos” é na gestão de Carlos Santos Ferreira.

Assegurando que o PSD não pretende desvirtuar o relatório já apresentado por João Almeida, o deputado do PSD defendeu que “valeu a pena insistir” numa nova comissão de inquérito à CGD. “Finalmente o banco público parece estar à procura do dinheiro perdido e outras entidades iniciaram um processo de responsabilização dos administradores”, disse.

As propostas de alteração ao relatório são votadas esta tarde.