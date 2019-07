Pedro Nuno Santos volta a ser número um do PS em Aveiro

Pedro Nuno Santos, ministro das Infra-estruturas e da Habitação, volta a ser o cabeça de lista do PS às legislativas de 6 de Outubro, pelo círculo eleitoral de Aveiro, como há quatro anos. No círculo de Leiria, o primeiro nome da lista do PS é Raul Castro, presidente da câmara da capital daquele distrito.

Ambos os nomes serão sufragados pelas respectivas comissões políticas das federações distritais em reuniões que se realizam esta quarta-feira à noite e que servirão também para aprovar os nomes propostos pelas federações para os lugares das listas cuja indicação não cabe à direcção nacional. No PS a regra instituída é, desde a liderança de Jorge Sampaio, que cabe ao líder do partido escolher o primeiro terço de candidatos e os outros dois terços são escolhidos pelas respectivas federações.

Pela primeira vez no PS, a direcção decidiu que quando as comissões políticas votam a sua parte das listas têm já conhecimento formal do cabeça de lista indicado pela direcção nacional para aquele círculo. Mas os nomes escolhidos pela direcção não são formalmente votados.

Na terça-feira à noite, as federações de Santarém e Guarda procederam a estas votações. Em Santarém, a número um é Alexandra Leitão, secretária de Estado da Educação. Na Guarda, a cabeça de lista é Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo.

A comissão política da Federação do PS da Guarda chumbou os nomes escolhidos pela direcção distrital, o que levou à demissão do líder da federação, Pedro Fonseca. Este facto em nada afecta a escolha de Ana Mendes Godinho para encabeçar a lista feita pela direcção nacional.