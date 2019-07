“El Chapo” condenado a prisão perpétua mais 30 anos

Joaquín Guzman Loera, o narcotraficante conhecido por “El Chapo”, foi condenado a prisão perpétua mais 30 anos, esta quarta-feira, em Nova Iorque.

Descrito pelos procuradores que o acusam como “o maior criminoso do século XXI”, Joaquín Guzman Loera, ou “El Chapo”, transportou droga em submarinos, evadiu-se duas vezes de prisões no México, matou e torturou, corrompeu polícias e políticos. Não olhou a meios para atingir os seus objectivos. Em Novembro de 2018, começou finalmente a ser julgado nos Estados Unidos. Na altura, o procurador nova-iorquino Richard Donoghue disse que o líder do cartel de Sinaloa enfrentava finalmente a justiça e que o mito chegava ao fim.

Em Fevereiro, Guzman foi declarado culpado de todos os dez crimes de que estava acusado. Os 12 jurados do Tribunal Federal de Brooklyn, em Nova Iorque, consideraram o narcotraficante culpado dos crimes de tráfico de droga, branqueamento de capitais, posse de arma ilegal e participação criminal no cartel de Sinaloa, entre outros. Testemunhas ouvidas acusaram-no também de ter matado várias pessoas.

Detido pela primeira vez em 1993, “El Chapo” tem um extenso historial de criminalidade. Esteve preso durante oito anos, até que fugiu da prisão no México pela primeira vez. Depois disso, seguiu-se a liderança da maior rede criminosa do seu país, o infame cartel de Sinaloa.

Depois de mais de uma década a monte, foi capturado em 2014. Um ano depois, para humilhação do Governo mexicano, evadiu-se da sua cela uma segunda vez, através de um túnel de um quilómetro e meio. Foi recapturado seis meses depois, em 2015, e extraditado para os Estados Unidos em 2017.

Na sua terra natal, há quem o veja como uma espécie de Robin Hood e ainda expresse admiração pelo traficante, apesar da sua prisão. “El Chapo” passou de um rapaz humilde a um dos homens mais ricos e temidos do mundo. O seu peso na criminalidade mexicana é inegável: em 2018, primeiro ano completo em que Gúzman esteve preso nos Estados Unidos, a participação do cartel de Sinaloa no número de assassinatos no México caiu para o número mais baixo desde que há registo.

Os investigadores norte-americanos descrevem “El Chapo” como um homem agressivo e impiedoso. Na acusação, lê-se que “El Chapo”​ e o cartel de Sinaloa “tinham um verdadeiro exército, pronto para a guerra com os rivais e com quem Guzmán considerasse traidor”. “Guzmán empregava sicários, ou assassinos, que levaram a cabo milhares de actos de violência, incluindo mortes, assaltos, raptos, tortura e assassínios para promover e reforçar o seu prestígio, reputação e posição”, detalha ainda o documento.