As artes já andam a circular pelas praças e ruas da cidade da ria

Marta Alvarez está rendida a essa oportunidade única de “fazer praia em pleno centro da cidade”. Com direito a areia, espreguiçadeiras, chapéus de sol e cocktails. Só falta o mar, mas a decoração do espaço quase que ajuda a esquecer essa ausência. “É muito relaxante estar aqui ao sol e com esta música fantástica”, confessava ao PÚBLICO a turista espanhola, oriunda de Valladolid, que esta quarta-feira à tarde aproveitava a funky beach do jardim do Museu Santa Joana. É por lá que passa uma pequena parte da animação do Festival dos Canais, que se prolonga até domingo. O evento, tal como manda a tradição, desdobra-se em vários “palcos”, passando por várias praças, cais e ruas do centro da cidade de Aveiro.

À funky beach – que vai sendo animada por Dj´s e bandas musicais – juntam-se ainda pontos nevrálgicos da cidade como o Rossio, a Praça Marquês de Pombal, Praça da República, Praça Melo Freitas, Cais da Fonte Nova, Cais dos Botirões, entre outros. No fundo, as artes vão animando vários espaços centrais da cidade da ria e, nalguns casos, até se aventuram a circular ao longo das artérias. A Fanfarra dos Canais é disso exemplo, levando um grupo de músicos locais, a caminhar pela cidade dentro e a contagiar a assistência com a sua boa disposição.

A alegria é a nota dominante do festival que prevê a exibição de cerca de 250 espectáculos, de 32 companhias artísticas e mobilizando 277 artistas, todos eles de acesso livre e gratuito. Inclusive, os grandes concertos dos HMB (quinta-feira), Gilberto Gil (sábado) e Mariza (domigo). Ao público, resta munir-se de um guia com a programação do festival – estão a ser distribuídos no posto de turismo e estão acessíveis on-line – e cumprir a agenda à risca.

De manhã até à noite, há sempre qualquer coisa a acontecer nos “palcos” do festival, propostas às quais se juntam as instalações artísticas Murmuratorium (Claustros da Igreja da Misericórdia), Passagem (Praça da República), Billevesées L´Estaminet (Cais da Fonte Nova), entre outras. Também serão promovidos dois Bugas Tour (sexta-feira e domingo), visitas orientadas nas tradicionais Bicicletas de Utilização Gratuita de Aveiro (Buga), bem como várias actividades desportivas e de lazer.

Cabeças de cartaz

Em matéria de espectáculos de grande formato, já se sabe que o grande destaque da edição deste ano passa pela exibição preparada pelos ingleses Walk The Plank (sexta-feira, 22h30, saindo da Praça da República para o Cais da Fonte Nova). Entre as apresentações mais aguardadas está também Spark!, Worldbeaters, um espectáculo de teatro de rua que combina o som da bateria com iluminação caleidoscópia (com exibições previstas para quinta, sexta e sábado, às 23h30). A fechar, no domingo à noite, a companhia francesa Picto Facto apresenta Lampadophores no Cais da Fonte Nova, encerrando, assim, com uma boa dose de luz o programa desta que é já a quarta edição do Festival dos Canais.