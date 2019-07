Estrada portuguesa é o “nirvana” das “melhores estradas da Europa para conduzir”, diz a Ford

Europe’s Greatest Driving Roads (As Melhores Estradas da Europa para Conduzir) é uma série de vídeos, produzida pela Ford, cuja pretensão passa por encontrar o traçado ideal para desfrutar dos seus automóveis, sobretudo os apimentados pela divisão Ford Performance. E, enquanto percorrem a Europa de fio a pavio, os experientes condutores concluíram que “a serpenteante Estrada Nacional 304”, sobretudo o troço entre Ribas e Mondim de Basto, que percorre parte do Parque Natural do Alvão, “pode ser a melhor estrada da Europa”. Refira-se que a EN 304 divide-se em três troços: além do referido, há ainda a explorar o de Covide-Rossas e o de Campeã-Santa Marta de Penaguião.

A estrada, segundo a Ford, é “larga, tem uma superfície perfeita, curvas bem ritmadas e vistas incríveis”. E, cereja no topo, poucos condutores a utilizam. “Ao longo dos três dias de filmagens, vimos apenas uns 20 outros automóveis a percorrê-la”, recorda Steve Sutcliffe, o jornalista que conduziu o Ford Focus ST no mais recente vídeo da série Europe’s Greatest Driving Roads.

O mesmo especialista explicou ainda o facto de haver alternativas a esta “desafiante e um tanto sinuosa” EN304 que, segundo o próprio, “não é pêra doce para muitos...”. Porém, “para condutores experientes”, garante, “é um percurso inesquecível”.

De acordo com este experientes condutores e viajantes, “as unidades hoteleiras de boa qualidade e baixo custo e os excelentes pequenos cafés tornam este cenário em Portugal num fantástico ponto de fuga”, tanto para viajantes como para condutores, “com as suas quedas de água e o rio Olo nas proximidades, prontos a ser explorados”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Este é o décimo vídeo da série que anda à procura das Melhores Estradas da Europa, tendo a EN304 sido avaliada até agora com a melhor nota: com um total de 57 pontos, em 60 possíveis, atingiu a pontuação máxima em categorias como Factor Emoção, Hospitalidade, Cenário e Comes & Bebes.

As "melhores estradas" da Europa experimentadas até agora pela Ford Transfagarasan, Roménia (51 pontos)

North York Moors, Inglaterra (54)

C462, Catalunha, Espanha (56)

D526, 926, Alpes, França (55)

B500, Floresta Negra, Alemanha (51)

MA10, Maiorca, Espanha (53)

Estrada do Atlântico, Noruega (53)

Via Campocatino, Itália (53)

Mountain Road, Ilha de Man (56)

N304, Portugal (57)