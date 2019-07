PSD, PCP e BE aprovam conclusão sobre grupo de poder que se encobriu

Deputados do PSD, PCP e BE aprovaram hoje, na comissão de inquérito à CGD, uma alteração do PSD às conclusões do relatório incluindo que nas audições houve um grupo de poder que se encobriu, usando estratagemas como falta de memória.

Esta proposta – aprovada pelos deputados de PSD, PCP e BE, com abstenção de CDS-PP e contra de PS – refere que “em Portugal existe e subsiste um grupo restrito de pessoas e empresas que beneficia e concede entre si tratamentos privilegiados, constituindo posições de vantagens para si, que se tornam em sacrifícios e desvantagens para os restantes agentes económicos e para os portugueses em geral”.

Na comissão de inquérito, acrescenta, esse grupo “reproduziu um padrão de encobrimento mútuo, através da defesa colectiva, do silêncio, da concertação de narrativas e mesmo da falta de memória, um encobrimento mútuo de práticas de concessão de financiamentos e créditos de favor e de créditos especulativos com condições mais favoráveis, num processo que envolveu um triângulo nefasto de figuras do poder empresarial, político e financeiro”.

O deputado do PCP, Paulo Sá, considerou que esta proposta vai ao encontro da ideia comunista de controlo pelos grandes interesses, o que provocou risos na sala, e referindo o seu voto favorável disse estranhar o facto de o PSD ter rejeitado anteriormente uma proposta do PCP que considerou semelhante, mas com outras palavras.

Duarte Pacheco respondeu que o PSD há muito tempo critica a promiscuidade entre o poder político e económico.

“Não nos venham dar lições, nós tempos acções”, afirmou, rejeitando que haja um estigma sobre todos os empresários e que o que os sociais-democratas criticam são os empresários privilegiados.

Os deputados da II Comissão de Inquérito à Recapitalização e Gestão da CGD estão hoje a discutir e votar as propostas de alteração dos grupos parlamentares ao relatório final preliminar, que foi apresentado na segunda-feira pelo deputado relator João Almeida (CDS-PP).

O objectivo é os trabalhos ficarem fechados hoje e o relatório final ser discutido na sexta-feira em plenário (o último do ano parlamentar).

No início desta reunião houve a aprovação do texto base do relatório final, que junta ao relatório preliminar as propostas de alteração consensualizadas (que contaram com o apoio de todos os deputados).

As propostas de alteração consensualizadas foram decididas numa reunião de duas horas ao início da tarde de hoje, à porta fechada, sem a presença da comunicação social. Contudo, houve um erro dos serviços e cerca de 50 minutos da reunião foram transmitidos pelo Canal Parlamento.

Os deputados estão agora a debater e votar as propostas de alteração dos partidos que não obtiveram consenso, sendo que só no final destes trabalhos será votado o relatório final desta comissão de inquérito à CGD.

O relatório preliminar da comissão de inquérito à CGD conclui que o banco público “não foi gerido de forma sã e prudente”, que a grande maioria das perdas teve origem em créditos dados no mandato da administração liderada por Santos Ferreira, acusa o Banco de Portugal de pôr em causa a utilidade da supervisão e critica os governos que não agiram apesar dos alertas feitos.

O empresário Joe Berardo, grande devedor da CGD, e o ex-governador do Banco de Portugal Vítor Constâncio (que foi também líder do PS) foram os ‘protagonistas’ da comissão de inquérito parlamentar.