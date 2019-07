Mapa europeu de automóveis acaba Junho quase todo vermelho

Na primeira metade do ano, as vendas ligeiras de passageiros na União Europeia diminuíram para 8,2 milhões, menos 3,1% do que no período homólogo de 2018, adiantou esta quarta-feira a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA) em comunicado.

Entre Janeiro e Junho, todos os grandes mercados europeus diminuíram as vendas, com excepção para a Alemanha, onde aumentaram 0,5%.

Em Portugal caíram 4,4% no semestre (e 3,5% em Junho), em Espanha desceram 5,7%, na França caíram 1,8%, no Reino Unido decresceram 3,4%, na Itália retrocederam 3,5% e nos Países Baixos 10,5%. A queda chegou a 25,6% na Suécia, 13,4% na Finlândia, 14% no Chipre e 10,6% na República Checa.

No mesmo período, em mercados significativamente mais pequenos as vendas aumentaram na Lituânia (47,1%), Roménia (19,2%) e Grécia (5,2%).

Por marcas, as vendas no primeiro semestre caíram para a Nissan (24%), Ford (7,6%), Volkswagen (4,3%), PSA (1%) e Renault (0,9%).

No mês de Junho as vendas de automóveis de passageiros caíram na UE, para 1.446.183 unidades, menos 7,8% do que em Maio, em grande parte devido aos efeitos negativos do calendário, informou hoje uma associação europeia dos fabricantes.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Num comunicado, a ACEA justifica que o mês de Junho teve em média 19 dias laborais na UE, contra 21 no mesmo mês de 2018, e isto explica a queda das vendas nos principais mercados europeus, especialmente em França (menos 8,4%) e Espanha (menos 8,3%).

Os países da UE onde as vendas de automóveis mais caíram foram na Suécia (52%), República Checa (14,4%), Bélgica (11%) e Holanda (10,9%) e onde mais aumentaram foram na Lituânia (41%), Roménia (15%) e Grécia (4,5%).

Por fabricantes, as vendas caíram para a Volkswagen (9,5%), PSA (8%), Renault (3,6%), BMW (9,6%), Ford (4,8%) ou Nissan (25,6%), e melhoraram para o Grupo Toyota (1,9%) e Mazda (1,7%).