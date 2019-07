Acordo laboral resiste à pressão da esquerda parlamentar

A proposta de lei do Governo para alterar o Código do Trabalho saiu praticamente intacta do grupo de trabalho criado no Parlamento para discutir as leis laborais que, nesta terça-feira, terminou as votações indiciárias. Com o PSD e o CDS a assumirem o papel de guardiões do acordo celebrado na concertação social, as principais medidas do Governo passaram sem qualquer alteração, enquanto a esquerda viu chumbadas as suas propostas, incluindo as que o PS queria introduzir para suavizar algumas das normas acordadas entre o executivo, os patrões e a UGT.

