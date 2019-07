Portugal garante um ponto importante contra a Espanha

A Espanha teve mais bola e criou mais perigo, mas um excelente golo de Fábio Vieira no início da segunda parte garantiu nesta quarta-feira um importante ponto a Portugal na 2.ª jornada do Grupo A do Campeonato da Europa de Sub-19. Com o empate (1-1) contra os espanhóis, Portugal tem praticamente garantida a presença nas meias-finais da competição pelo terceiro ano consecutivo.

Em Ierevan, capital da Arménia, a Espanha entrou melhor do que Portugal no segundo jogo na prova e acabou por chegar com justiça à vantagem aos 41 minutos: Ruiz acertou no poste e na recarga Miranda colocou a bola no fundo da baliza defendida por Celton Biai.

A vantagem espanhola acabou, no entanto, por durar pouco. Com apenas quatro minutos da segunda parte, Fábio Vieira foi derrubado à entrada da área e o médio do FC Porto encarregou-se da marcação do livre, colocando a bola em arco no canto da baliza de Tenas.

Com a igualdade, Espanha e Portugal chegam à derradeira jornada do Grupo A na liderança, com quatro pontos – Itália e Arménia vão defrontar-se ainda nesta quarta-feira. No próximo sábado, às 18h00, no encerramento do grupo, haverá um confronto entre portugueses e arménios, enquanto os espanhóis terão pela frente os italianos.