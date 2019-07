Durante o Festival de Almada, os dias têm a duração de três peças

Durante duas semanas, as suas vidas são ditadas pelo Festival de Almada. Rabiscam e anotam os calendários da programação para gerirem a sua agenda, com um objectivo simples em mente: diante do maior ou menor tempo que têm em mãos, ginasticam as suas horas para tentar ver o maior número de espectáculos possível. Entre os espectadores fiéis do Festival de Almada, sobretudo aqueles que compram a assinatura que lhes dá acesso a qualquer uma das peças apresentadas (mediante a capacidade das salas), é normal assistir a três peças num só dia; e é pouco surpreendente chegar ao fim de um festival que dura duas semanas com mais de duas dezenas de espectáculos para digerir.

