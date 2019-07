Universidade do Minho ganha bolsa da Fundação Getty para repensar uma estação de comboios em Moçambique

Inaugurada há mais de 50 anos, a estação ferroviária da Beira nunca deixou de funcionar, mesmo quando a guerra civil fazia parar os comboios. Recentemente afectada pelo ciclone Idai, em Março deste ano, vai agora ser alvo de um amplo projecto de estudo que antecede os necessários trabalhos de conservação e reabilitação deste que é um dos mais importantes edifícios modernos de Moçambique. O levantamento vai ser feito por uma equipa da Universidade do Minho em colaboração com a autoridade dos Portos e Caminhos-de-ferro de Moçambique e com a Universidade Eduardo Mondlane, de Maputo, e será custeado pela Fundação Getty, que lhe atribuiu 160 mil euros.

