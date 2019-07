Sexto Festival de Documentário de Melgaço tem 28 filmes em competição

A sexta edição do Festival Internacional de Documentário de Melgaço (MDoc) vai decorrer de 29 de Julho a 4 de Agosto e terá 28 filmes na secção de competição, além de exposições, oficinas e conferências.

A programação, apresentada esta terça-feira no Mira Fórum, no Porto, contempla obras de 18 países e inclui ainda vários filmes convidados ou fora de competição e a apresentação do resultado final da residência Plano Frontal, com trabalhos de Inês Silva, Martina Tzvetan, Maria Inês Rodrigues, Vasco Trabulo Bäurele e Emanuel da Silva, enquanto curtas-metragens, e Sofia Espada, Luís Miguel Portela e Clara Araújo, enquanto exposições.

A sexta edição do MDoc, que antes se designava Filmes do Homem, continua a manter o mote do evento, dedicado a “promover e divulgar o cinema etnográfico e social” ao programar “filmes que mostrem o ponto de vista do autor sobre questões sociais, individuais e culturais relacionadas com identidade, memória e fronteira”.

Pelo Prémio Jean Loup Passek para melhor longa-metragem internacional, a categoria principal, competem 15 filmes, dos quais quatro portugueses: Campo, de Tiago Hespanha; Hálito Azul, de Rodrigo Areias; O Labirinto da Saudade, de Miguel Gonçalves Mendes, e Quatro Estações e Outono, de Pedro Sena Nunes.

O nome do galardão homenageia o crítico francês Jean Loup Passek (1936-2016), responsável pela instalação no município do Museu de Cinema de Melgaço.

As quatro obras competem pelo prémio de Melhor Documentário Português com outras cinco, de média e curta duração, de Eduardo Brito, Susana Sousa Dias, Catarina Mourão, João Salaviza e Ricardo Alves Jr., e Regina Pessoa. Estes cinco trabalhos disputam também o galardão de Melhor Curta ou Média-Metragem Internacional, com filmes da Suíça, Alemanha, Estados Unidos, Síria e Irão.

Este ano, o evento celebrou uma parceria com a Federação Internacional de Cineclubes, que vai atribuir o Prémio D. Quixote a um dos 28 filmes em concurso, “tendo por base a filosofia do movimento cineclubista, em particular a Carta de Tabor que assegura os direitos do público”.

Entre as obras convidadas está Menina (2017), rodada em França por Cristina Pinheiro, e que em Melgaço será exibida em várias sessões ao ar livre, mas também Cidade Pequena, de Diogo Costa Amarante, ou Sinais de Serenidade por Coisas sem Sentido, de Sandro Aguilar.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No dia 1 de Agosto, o MDoc promove pelo terceiro ano o Encontro Internacional de Literacia de Cinema, intitulado Kino Meeting, com o objectivo de “alargar a formação e pensar estratégias de promoção de literacia para as imagens em movimento”. Nesta edição, o tema prende-se com “os arquivos enquanto elementos de construção da história e da memória” e como pontos de partida para narrativas educativas, contando com oradores como Abi Feijó, o francês Jean-Baptiste Garnero ou a espanhola Yolanda Ribas Velásquez, além da apresentação dos resultados de uma oficina de Tânia Dinis com crianças de Melgaço durante o festival.

À margem das projecções de filmes estão programadas várias exposições, como Quem Fica, de João Gigante, na Casa de Cultura, 120 x 160, que expõe cartazes no tamanho do primeiro poster de cinema, ou duas mostras de Daniel Maciel, do projecto Quem Somos os que Aqui Estamos, desenvolvido com a comunidade local em Prado e Remoães. Espalhado por vários locais de Melgaço, da Casa da Cultura ao Museu do Cinema, várias escolas e até ao espaço público, o MDoc inclui ainda um curso de Verão, o Fora de Campo, outras propostas formativas e visitas guiadas a exposições.

Dirigido por Carlos Eduardo Viana, o festival decorre de 29 de Julho a 4 de Agosto e é organizado pela autarquia de Melgaço e pela associação Ao Norte.