Pela primeira vez, há três realizadores portugueses na competição principal de Locarno

Pela primeira vez, a competição do Festival de Locarno recebe três realizadores portugueses, com Pedro Costa à cabeça.

O autor de Cavalo Dinheiro, pelo qual recebeu o Leopardo para a Melhor Realização em Locarno em 2014, mostrará o seu muito aguardado novo filme Vitalina Varela.

Também a concurso em Locarno estarão Technoboss, a terceira longa-metragem de João Nicolau (John From), e O Fim do Mundo, segunda longa do luso-suíço Basil da Cunha (que é uma produção suíça e, por isso, não representa oficialmente Portugal).

Na competição paralela Cineasti del Presente, para primeiras e segundas obras, estará igualmente uma dupla luso-suíça, Maya Kosa e Sérgio da Costa, com L’île aux oiseaux, a sua segunda longa depois de Rio Corgo, vencedor do concurso nacional do DocLisboa em 2015.